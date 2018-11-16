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16.11.2018 07:28
Рубрика: В мире

Южнокорейские эксперты назвали "высокотехнологичное оружие" КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Сообщение СМИ КНДР о визите Ким Чен Ына на полигон Национального института обороны, где лидер принял участие в испытаниях нового оружия, вызвало большой интерес в Южной Корее по двум причинам. Во-первых, южнокорейские эксперты стали ломать голову над тем, что же именно имели в виду в Пхеньяне под оружием, которое называли "ультрасовременным", "высокотехнологичным" и "тактическим". Во-вторых, южане хотели выяснить внешнеполитический подтекст этого сообщения, которое явно было дано не просто так.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Что касается точного вида оружия, которое не показали пока нигде, возникло немало споров. В министерстве объединения Южной Кореи заявили, если говорить простым языком, что "пока не знают". "Глядя на оборот "тактическое", то можно предположить, что это так называемый "обычный вид" вооружений, не относящийся к ядерному или стратегическому ракетному. А что касается выражения "высокотехнологичное", то тут нам необходимо получить дополнительную информацию", - сказал сегодня в ходе брифинга для журналистов заместитель пресс-секретаря министерства объединения Республики Корея (РК) Ли Ю Чжин.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Независимые эксперты, а также те, кто говорил на условиях анонимности, были более смелы в оценках. Как сообщил информационный телеканал YTN, ссылаясь на источники в местной разведке, "высока вероятность того, что КНДР говорила о какой-то новой модификации реактивной системы залпового огня". Отметим, что 300-мм РСЗО с повышенным радиусом действия северокорейцы создали несколько лет назад. Она тогда привлекла большое внимание зарубежных экспертов, которые знают ее под именем KN-09.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Есть и другие предположения по поводу того, что осматривал Ким Чен Ын в оборонном институте КНДР. Научный сотрудник Института проблем объединения при министерстве объедения РК Хон Мин предположил, что скорее всего речь шла о северокорейском аналоге российских зенитных систем С-400 "Понгэ-6". Другое его предположение - противокорабельные крылатые ракеты. "Тут надо знать, где именно проводились испытания, на которых был Ким. Если на побережье, то скорее всего, что КНДР говорила о разработках каких-то крылатых ракет класса "земля-корабль", а если нет, то вполне может быть, что система ПВО "Понгэ-6" или ее новая версия", - сказал Хон. Напомним, что ранее КНДР заявила характеристики "Понгэ-6", утверждая, что ракета-перехватчик летит, превышая скорость звука в 12 раз, и способна поражать цели на высоте до 185 км и удалении до 400 км.

Профессор Факультета политологии сеульского университета Кунмин Пак Хви Рак считает, что Северная Корея сконцентрировалась на разработках высокоточных видов оружия, которое и назвало "ультрасовременным" и "высокотехнологичным".

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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В отношении второго вопроса - причин появления такого сообщения о визите КНДР на военно-исследовательский объект, то мнение экспертов едино: это скорее всего послание США. "Что именно там создали специалисты КНДР не так уж и важно… Пхеньян просто таким образом делает Вашингтону следующий прозрачный намек: если США не станут ослаблять санкции против КНДР, то Северная Корея вернется на путь приоритетного развития оборонной сферы, что возможности для этого есть", - отметил директор Центра безопасности и объединения Института политики Асан Син Бом Чхоль.

Другие политологи отметили, что это, возможно, стало ответом на недавние сообщения о возобновлении США и Южной Кореей совместных военных учений с участием морской пехоты.

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