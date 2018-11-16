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16.11.2018 02:56
Рубрика: В мире

КНДР провела испытания нового "высокотехнологичного оружия"

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания "высокотехнологичного оружия". Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на СМИ Северной Кореи.

Речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера. Успешные испытания "ультрасовременного" оружия прошли на полигоне Национального института обороны КНДР, пишет РИА Новости.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Оружие, которое долго разрабатывалось под контролем партии "несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и значительного повышения боевой мощи нашего народа", - цитирует ТАСС сообщение северокорейского центрального телевидения.

 Южнокорейское агентство подчеркивает, что КНДР сообщила об испытаниях нового оружия на фоне пробуксовки в переговорах по разоружению Пхеньяна.

В Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове. Северная Корея уничтожила ядерный полигон. Однако Пхеньян упрекает Вашингтон в том, что он не выполняет своих обещаний и лишь требует действий от КНДР.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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