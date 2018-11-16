Как выйти на пенсию досрочно при большом стаже работы

Приветствую! Мне полных 56 лет. Работаю с 15-летнего возраста. В скором времени у меня будет 42 года непрерывного трудового (страхового) стажа.

Вопрос: когда я могу выйти на пенсию?

С уважением, Иванов Игорь Юрьевич.

В связи с недавними изменениями в пенсионном законодательстве некоторым гражданам со следующего года будут предоставлены новые льготы по досрочному выходу на пенсию. Одна из таких льгот – назначение пенсии на два года раньше людям с большим стажем: женщинам со стажем 37 лет и мужчинам со стажем 42 года. Выйти на пенсию они смогут за два года до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Если говорить о конкретном вопросе, мужчине сейчас 56 лет, он 1962 года рождения, и пенсия в соответствии с переходным периодом ему должна быть назначена в 2026 году в возрасте 64 лет. Однако, если в ближайшее время он выработает стаж 42 года, то сможет обратиться за пенсией уже в 2024 году, когда ему исполнится 62 года.