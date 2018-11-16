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16.11.2018 18:30
Рубрика: Культура

"Кобыла и Трупоглазые Жабы" спели про 1917-й

Текст: Алексей Литовченко
Фото: vk.com/corpseeyedtoads Фото: vk.com/corpseeyedtoads
Фото: vk.com/corpseeyedtoads

Который час? Время хордовых, конечно! Ихтиоптериксы мелового поп-андеграунда, "Кобыла и Трупоглазые Жабы Искали Цезию, Нашли Поздно Утром Свистящего Хна" выпустили новый альбом. Который называется лаконично: "1917".

Выход альбома приурочен к годовщине 100-летия Октябрьской революции. Изначально Антон Вагин, пантократор динозавров и бессменный лидер коллектива жаб, планировал выпустить пластинку к этому самому 100-летию, но как-то не удалось.

В релизе - шесть аппетитно блестящих, как патроны в барабане новенького нагана, бронебойных треков. Немного, но для революции, как известно, достаточно и одного выстрела.
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Позиционируемый автором как метамодернистский манифест, альбом с фирменной жабьей археозоологической образностью рассказывает о событиях, локальных и глобальных, перипетиях и счастливом (для кого как, впрочем) финале важнейшего исторического периода. Исследуя прошлое, почтительно ему кланяясь, "Кобыла" в то же время не забывает оптимистично глядеть в будущее, которое вечно.

Звучит это на небывало высоком, мировом уровне. Модно, богато, нарядно, с цепляющими мелодиями и западающими в душу припевами. Как плейлист для дискотеки в пионерском лагере в альтернативной ретрофутуристической реальности, составленный из композиций, которые записали совместно "Агата Кристи", Леди Гага, "Ария" и "Ласковый май". Танцевальные номера, хитрые речитативы, духоподъемный сиквел "Молоха" "Китоглав" - теперь с честными гитарками, а завершается все теплым поп-гимном, воспевающим веру в светлое будущее. "Мы найдем цезию и спасем Россию".

Альбом, помимо прочего, доступен на YouTube, где к аудиоряду прилагаются тексты - так удобнее подпевать. Вживую же новый материал можно будет услышать совсем скоро - следующий крупномасштабный московский концерт "Кобылы и Трупоглазых Жаб" намечен 8 декабря.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с бородой
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