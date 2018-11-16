Когда и почему отменили пенсионные удостоверения, чем их заменили

В моем отделении ПФР мне внятно так и не объяснили, почему не выдаются пенсионные удостоверения? Я на пенсии с 5 июля 2018 года.

Николай Ноник

Раньше пенсионные удостоверения выдавались для того, чтобы при обращении пенсионера в Пенсионный фонд специалист клиентской службы мог подтвердить факт, что перед ним именно пенсионер, получающий выплаты ПФР. Некоторые учреждения для своего удобства также использовали пенсионные удостоверения, выдаваемые ПФР, чтобы оказывать услуги пенсионерам, однако это обстоятельство всегда носило второстепенное значение.

Со временем информационная система Пенсионного фонда позволила специалисту любого территориального органа, ведущего прием пенсионеров, через базы данных получить подтверждение, является ли пенсионер получателем выплат ПФР, не прибегая к пенсионному удостоверению. Поэтому потребность в их выдаче отпала, а вместо удостоверения стала выдаваться соответствующая справка, которая обладает равнозначной юридической силой.