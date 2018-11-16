Компания SpaceX запустила ракету с катарским спутником связи

С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала принадлежащая американской компании SpaceX ракета-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту катарский спутник связи Es'hail-2.

Аппарат предназначен для передачи телевизионных сигналов, а также для обеспечения "защищенной связи" (касается бизнеса и власти - прим. "РГ"). Зона покрытия - Ближний Восток и Северная Африка. Об этом пишет ТАСС.

Первая ступень Falcon 9 в бижайшее время вернется на Землю. Согласно плану, этот элемент носителя после отделения от второй ступени должен начать спуск, а потом на парашютах приземлиться на специальную платформу, находящуюся рядом с побережьем Флориды.