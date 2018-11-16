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16.11.2018 14:28
Рубрика: Власть

Куратором электроэнергетики в Минэнерго РФ назначен Алексей Текслер

Текст: Александра Воздвиженская

Курировать развитие рынка электроэнергетики и сферы теплоснабжения в России будет первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер вместо недавно оставившего пост профильного замминистра Вячеслава Кравченко. Об этом 16 ноября сообщил журналистам представитель ведомства.

По его словам, глава Минэнерго Александр Новак уже одобрил перераспределение полномочий между его заместителями. Официально число заместителей Новак (восемь человек) пока не меняется. Всего вакантны должности двух заместителей.

Фото: Gettyimages
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Накануне стало известно, что Кравченко покидает пост замминистра, который курировал развитие электроэнергетики, по собственному желанию. В министерстве он проработал пять лет. В какой структуре он теперь будет занят, пока неизвестно. Новак после ухода Кравченко высоко оценил его как руководителя.

Минувшей весной число заместителей министра энергетики выросло с семи до восьми в преддверии перехода Павла Сорокина из Российского энергетического агентства на должность заместителя министра, курирующего теперь добычу, транспортировку и переработку нефти и газа. После его назначения и перераспределения полномочий ведомство покинул Кирилл Молодцов, а его оставшиеся полномочия в нефтегазовой сфере также были переданы Текслеру.

Власть Работа власти Правительство Минэнерго
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