Лавров: США пытаются сдержать экономическое развитие РФ

Вашингтон предпринимает шаги по вытеснению российских компаний с мирового рынка.

"Понятно, что конкуренция на международном рынке продолжит возрастать, а на Россию будет и дальше оказываться беспрецедентное давление, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе открытии заседания Делового совета. - Цель понятна: она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счете попытаться сдержать социально- экономическое развитие страны".

Министр также заявил, что такие жесткие методы экономического давления, как шантаж и ультиматумы, используются Белым Домом не только в отношении Москвы, но и американских союзников.