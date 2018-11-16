Лавров: США пытаются сдержать экономическое развитие РФ

Новости

Вода в петербургской реке превратилась в спиртосодержащую жидкость 17:51
Под Воронежем возбудили дело о гибели двух детей при пожаре 17:51
Россияне стали первыми в ритм-танце на Кубке Ростелеком 17:48
Ученые восхитились упитанностью белых медведей на острове Врангеля 17:44
На Кубани женщина задушила новорожденного ребенка 17:41
ППЦ запретила своим священникам общаться с украинскими раскольниками 17:35
В Дагестане капитана ГИБДД проверят из-за сына-лихача 17:34
"Яндекс" начал очищать поисковую выдачу от ссылок на спорные сайты 17:30
Видео: В Кузбассе мэр отругал чиновников за детскую площадку на час 17:25
Нижегородец с пистолетом напал на скорую помощь 17:19
В Петербурге открылся форум-фест Jazz Across Borders 17:18
Власти Ленобласти выдали кадры из Sims-2 за проект благоустройства 17:17
В Подмосковье мужчина помог задержать вооруженного насильника 17:10
Haval представил кроссовер дешевле Creta 17:02
Названа вероятная причина массового отравления детей под Пензой 17:00
В Воронеже скончалась шестая жертва ДТП с двумя автобусами 16:55
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда 16:50
СМИ: ВМФ России может заказать еще два фрегата типа "Адмирал Горшков" 16:49
В Дербенте директор школы уволился после скандала с учителями 16:43
Ушел из жизни российский ученый Жорес Медведев 16:42
Путин обсудил с Пашиняном вопросы интеграции 16:38
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП 16:38
На Кубани простились с погибшими при крушении Л-39 летчиками 16:34
СК возбудил дело против дебошира авиарейса Сочи - Москва 16:32
В Калининграде начальник расстрелял требовавшего зарплату работника 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 17:11
Рубрика: Власть

Лавров: США пытаются сдержать экономическое развитие РФ

Текст: Александр Гацак
Вашингтон предпринимает шаги по вытеснению российских компаний с мирового рынка.
Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Санкции не остановят сотрудничества России с другими государствами

"Понятно, что конкуренция на международном рынке продолжит возрастать, а на Россию будет и дальше оказываться беспрецедентное давление, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе открытии заседания Делового совета. - Цель понятна: она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счете попытаться сдержать социально- экономическое развитие страны".

Министр также заявил, что такие жесткие методы экономического давления, как шантаж и ультиматумы, используются Белым Домом не только в отношении Москвы, но и американских союзников.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами
В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей