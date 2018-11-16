В мире
16.11.2018 12:00
Текст: Александр Гацак

Лукашенко призвал создать план по расширению использования электроэнергии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству разработать план по расширению путей использования электроэнергии.

"Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях, - сообщает пресс-служба главы государства. - Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше".

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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 Лукашенко также подчеркнул, что предстоящее введение в эксплуатацию Белорусской АЭС является ключевым моментом в совершенствовании энергетики страны.

Помимо прочего, глава Беларуси обратил внимание на недостаточный уровень электропотребления в государстве - в 2-3 раза меньше по сравнению с развитыми странами. "Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии", - отметил Лукашенко.

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