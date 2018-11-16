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16.11.2018 19:32
Рубрика: Спорт

"Матч ТВ" будет показывать футбольные турниры Южной Америки

Текст: Данила Жиляев

"Матч ТВ" приобрел права на трансляции самых престижных южноамериканских футбольных клубных турниров. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Речь идет о Кубке Либертадорес и о Южноамериканском Кубке. Российские любители футбола смогут смотреть трансляции матчей этих турниров, начиная с 2019 года и как минимум до 2022 года - именно на такой срок телеканал приобрёл все медиаправа на показ соревнований.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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А уже в нынешнем сезоне, 24 ноября, можно будет прямом эфире увидеть ответный матч финала Кубка Либертадорес - его покажет тематический канал "Матч! Футбол 2", также трансляция будет доступна на телеканале matchtv.ru и в приложении "Матч! Клуб".

Отметим, что финал турнира в нынешнем сезоне - настоящий праздник для любителей футбола. За трофей борются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Это дерби Буэнос-Айреса еще называют "Суперкласико". Первая встреча этих соперников в рамках нынешнего финала Кубка Либертадорес завершилась вничью 2:2. Прямая трансляция ответной игры начнется в 22:55 по московскому времени.

Аргентинские СМИ, кстати, не исключают, что матч посетит Владимир Путин. Российский лидер в конце ноября отправится в Аргентину для участия в саммите G20. Впрочем, сам саммит пройдет 30 ноября-1 декабря, то есть, значительно позже матча. Да и от российской стороны не было никаких подтверждений слухам о том, что президент собирается сходить в Буэнос-Айресе на футбол.

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