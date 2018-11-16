Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.10.2018 г. № 595 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год"

Зарегистрирован 15.11.2018 г. № 52690

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16.11.18 г.

Вступает в силу 27 ноября 2018 г.

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 22, ст. 2563; 2010, № 31, ст. 4198; № 48, ст. 6247; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 26, ст. 3207; 2014, № 48, ст. 6657; 2016, № 1, ст. 6; № 27, ст. 4176; 2017, № 49, ст. 7307, 7315; 2018, № 32, ст. 5087) установить на 2019 год:

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,729;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,518*;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,915;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,518;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,518;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,317.

Министр М.С.Орешкин

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* В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" действие положений абзаца второго пункта 2 статьи 346.12 и абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации приостановлено до 1 января 2020 г., в связи чем величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право организации перейти на упрощенную систему налогообложения, не подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на 2019 год, необходимый в целях применения главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.