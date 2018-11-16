МЭР возложило ответственность за утечку данных из МФЦ на пользователей

Минэкономразвития возложило ответственность за возможную утечку персональных данных, оставленных на компьютерах общего доступа в многофункциональных центрах госуслуг, на пользователей, которые не удаляют скан-копии своих документов.

"Если данные передаются уполномоченному сотруднику органа власти, МФЦ или иной организации, то дальше за их сохранность ответственность несет соответствующая организация. При этом обязательным является получение согласия на обработку персональных данных. Но если гражданин обрабатывает данные на общедоступном компьютере или в пункте коллективного доступа, при этом забывая их удалить, то он должен понимать, к каким рискам это может привести", - говорится в ответе пресс-службы Минэкономразвития на запрос "РГ".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о множестве скан-копий паспортов и других личных документов на компьютерах общего доступа в МФЦ, на основании которых, по мнению издания, можно набрать микрозаймов или даже получить доступ к средствам на счетах людей.

Роскомнадзор в связи с этим направил запрос в МФЦ.

В Минэкономразвития подчеркнули, что инфраструктура МФЦ соответствует всем требованиям законов "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О персональных данных", а также приказу ФСТЭК России "Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах". Кроме того, основные требования по информационной безопасности, закрепленные в приказе Минэкономразвития, регулярно проверяются, а выявленные нарушения доводятся до региона, отмечают в ведомстве.

В Минэкономразвития предлагают сделать МФЦ площадками для обучения работе с электронными сервисами и основам цифровой гигиены. "Минэкономразвития России предлагает провести всероссийскую акцию в МФЦ всех регионов по обучению азам информационной безопасности, - говорится в ответе пресс-службы. - По результатам акции среди МФЦ на конкурсной основе будет определена лучшая практика, которая в дальнейшем может тиражироваться в другие регионы. Подобные акции необходимо проводить регулярно. Это поможет сформировать у граждан сознательное отношение к пользованию информационными ресурсами и распространению конфиденциальной информации".