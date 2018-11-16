Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области

Первый регион в России, который полностью перейдет на цифровое телевизионное вещание с 3 декабря, станет Тверская область. Минкомсвязи РФ поручено обеспечить техническую трансляцию второго мультиплекса на территории региона за счет собственных средств федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", начиная с ноября 2018 года, в рамках реализации пилотного проекта по тестовому включению цифрового эфирного наземного вещания. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания правительства, где обсуждался переход с аналогового на цифровое вещание.

Цифровой сигнал уже распространяется в Тверской области. Он позволяет получать бесплатный доступ в высоком цифровом качестве к 20 телеканалам - Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр-Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ и 3 радиоканалам - "Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк". Тем, кто все еще ловит на своих телевизорах по два-четыре канала и в плохом качестве, нужно установить дециметровую антенну и цифровую приставку. Если телевизор понимает стандарт DVB-Т2, то просто купить дециметровую антенну. Именно в этом формате идет вещание мультиплексов.

Разовый платеж для населения составит в среднем 1,5 тысячи рублей за приставку и квартирную антенну. Кто не может себе позволить купить цифровую приставку, тому тверские власти готовы возместить затраты на приобретение этого пользовательского оборудования. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 миллионов рублей. Предполагается, что такую поддержку получат 6 тысяч человек. В Центре социальной поддержки населения помощь будет оказываться малоимущим, одиноко проживающим и пенсионерам в том случае, если их доход в месяц не превышает прожиточный минимум в 1,5 раза. Если потребность в такой поддержке среди граждан будет больше, будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета, уверяют региональные власти.

Заказать приставку можно и в почтовом отделении. Клиенты смогут выбрать интересующую их модель в ценовом диапазоне от 1200 до 2500 рублей, отмечается в сообщении "Почты России".