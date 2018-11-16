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16.11.2018 07:59
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная РФ по хоккею в четвертый раз выиграла Суперсерию

Текст: Данила Жиляев
За океаном завершилась традиционная ежегодная хоккейная Суперсерия, в рамках которой молодежная сборная России встречается с командой юниорских лиг Канады. Турнир закончился победой наших хоккеистов.
Фото: @russiahockey/Twitter.com Фото: @russiahockey/Twitter.com
Фото: @russiahockey/Twitter.com

Согласно регламенту, напомним, российская сборная встречается со сборными Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной молодежной хоккейной лиги Квебека (QMJHL), проводя по два матча с каждой из команд. Со сборными WHL и OHL подопечные Валерия Брагина обменялись победами, а противостояние с QMJHL также начали с успеха - 5:1.

Фото: РИА Новости
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Ответный матч с игроками из Квебека стал заключительным, однако в случае победы канадских хоккеистов чемпион Суперсерии определялся бы в серии буллитов. Этого не произошло: сборная России выиграла в овертайме со счетом 3:2.

При этом долгое время наши игроки уступали после гола Антуана Морана в первом периоде. Однако в третьей 20-минутке российская команда забросила дважды - отличились Степан Старков и Дмитрий Завгородний, а у канадцев отметился шайбой Ноа Добсон. В овертайме же победу России принес гол Савелия Ольшанского в большинстве.

Таким образом, впервые с 2014 года сборная России выиграла Суперсерию. Всего же на счету нашей команды четыре победы на этом турнире - в 2010, 2012, 2014 и 2018 годах.

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