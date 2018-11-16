Москва призвала не политизировать дело об убийстве Хашкаджи

В российском МИД прокомментировали объявленные Эр-Риядом результаты расследования убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашкаджи.

"Со своей стороны не видим оснований подвергать сомнению способность саудовских властей на должном профессиональном уровне разобраться с данным громким делом, - приводит РИА Новости заявление представителя российского дипведомства. - …По-прежнему убеждены в недопустимости политизации подобных вопросов, необходимости решать их исключительно в правовом поле".

По имеющейся информации, Джамаль Хашкаджи, известный своими оппозиционными взглядами, был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вчера генпрокуратурой королевства было объявлено о задержании 21 человека, которые причастны к смерти журналиста.