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16.11.2018 21:27
Рубрика: В мире

Москва призвала не политизировать дело об убийстве Хашкаджи

Текст: Александр Гацак

В российском МИД прокомментировали объявленные Эр-Риядом результаты расследования убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашкаджи.

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"Со своей стороны не видим оснований подвергать сомнению способность саудовских властей на должном профессиональном уровне разобраться с данным громким делом, - приводит РИА Новости заявление представителя российского дипведомства. - …По-прежнему убеждены в недопустимости политизации подобных вопросов, необходимости решать их исключительно в правовом поле".

По имеющейся информации, Джамаль Хашкаджи, известный своими оппозиционными взглядами, был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вчера генпрокуратурой королевства было объявлено о задержании 21 человека, которые причастны к смерти журналиста.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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