Можно ли продолжать самостоятельно перечислять взносы в Пенсионный фонд

Добрый день!

В соответствии с приказом об утверждении правил подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию от 31 мая 2017 г. №462н по Министерству труда и социальной защиты населения был заключен договор о самостоятельной уплате страховых взносов.

Прошу разъяснить ситуацию по данному вопросу на сегодняшний день в связи с изменениями в системе пенсионного обеспечения.

Спасибо.

Белоус Александр Григорьевич

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" отдельным категориям граждан предоставляется право добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию утверждены приказом Минтруда России от 31 мая 2017 г. № 462н.

Пенсии гражданам, вступившим в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, назначаются и выплачиваются по тем же правилам, что и всем остальным гражданам.

Отметим, в настоящее время в Госдуме России рассматривается проект федерального закона, которым вносятся изменения в статью 29 Федерального закона № 167-ФЗ, в соответствии с которыми, в случае принятия, изменится основная составляющая величина для расчета минимального размера страховых взносов - он будет рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда, а не из двух, как сейчас.

Ответ подготовлен пресс-службой Минтруда России.