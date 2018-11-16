МВФ признал крымскую экономику частью российской

Международный валютный фонд (МВФ) посчитал экономические показатели Крыма как часть общей статистики по России.

"В этом докладе статистические данные по Крыму и Севастополю включены в данные по России", - подчеркивается в опубликованном на сайте МВФ обзоре экономики Европы.

Согласно приведенной в докладе карте, территория Крыма, однако, входит в состав Украины.

На текущий год в МВФ прогнозируют рост российского ВВП на 1,7 процента. На предстоящие два года, согласно докладу, этот показатель составит 1,8 процента.