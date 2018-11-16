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16.11.2018 16:00
Рубрика: Общество

Названы самые популярные специальности в колледжах и техникумах

Текст: Ксения Колесникова
Составлен список самых популярных профессий и специальностей, которые выбирают школьники при поступлении в колледжи и техникумы. В топ попали как "технологичные" ("Оптические и оптико-электронные приборы и системы"), так и гуманитарные направления ("Мировая художественная культура") и медицинские ("Фармация"). Средний конкурс на каждом - более пяти человек на место. Из года в год он немного, но растет. Более того, школьники все чаще делают выбор в пользу среднего профессионального образования (СПО), а не вузов. Почему?
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Для многих молодых людей это более простой, более быстрый путь профессионального становления и выхода на рынок труда, - говорит заместитель директора Главного информационно-вычислительного центра РТУ МИРЭА Андрей Дерягин. - И если в высшем образовании число бюджетных мест сокращается, то в колледжах, наоборот, растет. Почти 80 процентов учеников в государственных колледжах и техникумах - именно "бюджетники". Это фактор дополнительной привлекательности СПО".

Фото: depositphotos
Кто больше всего доволен своей работой

Есть и еще одна причина: для некоторых колледж - это возможность попасть в вуз, минуя ЕГЭ. По данным мониторинга качества подготовки кадров СПО, проведенного при поддержке РТУ МИРЭА, больше 20 процентов выпускников СПО продолжают обучение на высшей ступени. И что принципиально важно, вузы их могут зачислить без ЕГЭ, по внутреннему экзамену.

Что еще важного показал мониторинг? К примеру, почти половина студентов, принятых в 2017 году на первый курс в колледжи и техникумы, получают инженерную или техническую профессию, специальность. В 2018 году эта цифра обещает быть еще больше: набирает обороты масштабная программа модернизации профобразования. По планам Министерства просвещения, к 2024 году в стране появится 100 центров опережающей профессиональной подготовки, где будет самое современное оборудование, лучшие наставники и индивидуальные учебные планы. Плюс - 5000 мастерских, где ребята смогут не только учиться, но и сдавать демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Охват - более 1,5 миллиона студентов.

"Важная проблема - обновление материально-технической базы, учебно-лабораторного оборудования, - говорит Андрей Дерягин. - В некоторых колледжах есть самые современные технологии, но в других стоит оборудование 10-летней давности и большей. Дифференциация есть, и она большая. В целом же 37% машин и оборудования в российских колледжах - все-таки "младше" пяти лет. Для сравнения - в 2015 году этот показатель составлял 23%. Так что обновление идет и в ближайшие шесть лет будет только набирать обороты. Главное, чтобы были наставники, которые могут научить работать на новом и современном оборудовании".

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
В России появится новая профессия

По статистике, каждый третий педагог в колледжах и техникумах сегодня моложе 40 лет, средний возраст преподавателей - 44 года, что не так уж и плохо.

Но, несмотря на прогресс, система подготовка кадров со средним профессиональным образованием сегодня по-прежнему "догоняет" экономику, а не опережает ее запросы. По данным Министерства просвещения, в течение последних трех лет 30% профессий СПО утратили актуальность и перестали быть востребованными.

"Рынок труда меняется быстро, внедряются новые технологии. В связи с этим работодатель хочет, чтобы ребята были подготовлены на качественном уровне в кратчайшие сроки, - говорит директор департамента госполитики в сфере профобразования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения Инна Черноскутова. - Мы же неразрывно связаны с перечнем профессий, с тарифно-квалификационным справочником, с образовательными стандартами. Эта длинная цепочка приводит к тому, что нам приходится все время догонять опережающую экономику. В ближайшие шесть лет предстоит обновить перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, по которым будут готовиться рабочие кадры".

Какие профессии перестают быть актуальными? Например, те, которые технологически устарели. Как показали результаты мониторинга, по целому ряду профессий и нескольким специальностям сегодня не учится ни один человек. Например, "киномеханик","оператор прядильного производства", "технолог кинофотоматериалов и магнитных носителей", "раклист"... Теоретически, колледжи могут научить и таким профессиям, как "рыбак прибрежного лова", "охотник промысловый"... Только учить некого. И это вовсе не значит, что прибрежный лов, или охотничий промысел канули в лету. Просто, чтобы подготовить и собрать орудия лова, организовать и провести охоту вовсе не обязательно несколько лет учиться в системе среднего профобразования. Хватит и нескольких профессиональных мастер-классов.

Фото: Depositphotos.com
Где и как взрослый человек может получить новую профессию

"Основная проблема - вопрос взаимодействия с предприятиями, которые, по идее, и должны формировать запрос на кадры, предоставлять возможности дуального, практико-ориентированного обучения. Но на деле работодатели очень пассивны, несмотря на декларируемую потребность в работниках со среднем профессиональным образованием", - говорит Андрей Дерягин.

Какие выпускники в итоге самые востребованные на рынке труда? Такая статистика тоже есть. Почти все ребята-авиадиспетчеры (управление движением воздушного транспорта) идут работать по специальности. Быстро и удачно находят свое место и такие профессионалы, как молодые воспитатели детских садов, медсестры, специалисты по лабораторной диагностике и, как ни странно, библиотекари.

"Результаты мониторинга показывают, что наиболее перспективны с точки зрения трудоустройства специальности, предполагающие работу в организациях социальной сферы - здравоохранение, образование. При этом подавляющее большинство колледжей и техникумов работают на удовлетворение кадровых потребностей своего региона, и в разных городах ситуация может отличаться", - резюмирует Андрей Дерягин.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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