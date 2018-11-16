Объявлены лауреаты премии "Просветитель"

В Московском театре юного зрителя объявили лауреатов премии "Просветитель", единственной премии в области научно-популярной литературы на русском языке.

Лауреатом в номинации "Естественные и точные науки" стала книга Сергея Ястребова "От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни" (издательство "Альпина нон-фикшн").

Книга из четырех частей, темы которых последовательно расширяются: "Химия жизни", "Механизм жизни", "Древо жизни" и "История жизни".

Из чего состоят живые тела и при чем тут углерод? Что такое генетический код, кто такие вирусы, как устроено эволюционное древо и почему произошел кембрийский взрыв? На эти и другие вопросы отвечает автор.

Ястребов отметил, что написал книгу, потому что ему было интересно прочитать статьи и упорядочить свои знания: "То, в чем я разобрался, мне было важно упаковать в текст и поделиться этим с читателями".

Лауреатом в номинации "Гуманитарные науки" предсказуемо (в хорошем смысле этого слова) названа книга Сергея Зотова, Михаила Майзульса и Дильшаты Харман "Страдающее Средневековье" (издательство "АСТ").

С юмором и множеством иллюстраций авторы рассказали о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным.

Также оргкомитет премии "Просветитель" объявил о новой номинации - "Просветитель. Digital". Награда будет вручаться электронным просветительским проектам: блогам, интернет проектам и подкастам. Подробные условия приема работ будут озвучены в новом сезоне.

А пока учредитель премии Дмитрий Зимин объявил первых лауреатов. Ими стали Леонид Млечин, ведущий популярного блога по истории, и Михаил Зыгарь за проекты "1917", "Карта истории","1968.digital".

"В этом году жюри пришлось как никогда сложно. С одной стороны, жюри могло выбрать любую книгу, а с другой - довольно сложно выбрать между хорошим, очень хорошим и почти таким же хорошим, - заметил председатель жюри Алексей Семихатов. - Приятно, что в этом году жюри работало как одно целое, как душа премии, которая впитала в себя аргументы "за" и "против", и пришла к единственно правильному решению. Не сказать, что это было просто, но результат, которым мы все довольны, достигнут".