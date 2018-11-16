Обновление для MIUI 10 научит смартфоны Xiaomi лучше фотографировать

До конца года разработчики из Xiaomi выпустят новую версию прошивки MIUI 10, которая получит поддержку HAL3. Для обычных, непродвинутых пользователей это означает, что на смартфон можно будет установить приложение Google Camera, не делая Root-доступ.

Как пишет Gizchina, приложение камеры от Google остается главным выбором многих пользователей смартфонов, несмотря на то, что каждый производитель смартфонов разрабатывает собственные программы для фото- и видеосъемки.

Поддержка HAL3 в настоящее время реализована в китайской версии MIUI 10, однако в будущем установить Google Camera без "плясок с бубном" смогут и пользователи глобальной прошивки.

Ожидается, что обновление к десятой MIUI выйдет ближе к концу нынешнего года.