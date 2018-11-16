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16.11.2018 19:03
Рубрика: Власть

ОМОНу "Зубр" исполнилось 30 лет

Текст: Михаил Фалалеев
Три десятилетия назад было сформировано уникальное подразделение спецназа - отряд ОМОН "Зубр". Тогда эти бойцы входили в состав МВД России, теперь - в Росгвардию.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил командира, сотрудников и ветеранов Отряда мобильного особого назначения "Зубр" Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Росгвардии с 30-й годовщиной формирования этого спецподразделения:

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Искренне рад поздравить Вас с 30-летием со дня образования отряда мобильного особого назначения "Зубр" ЦСН СР Росгвардии.

Отрядом пройден славный боевой путь. За эти годы личный состав подразделения не раз доказывал верность Отчизне и присяге, выполняя самые сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на всей территории Российской Федерации.

ОМОН "Зубр" всегда был в эпицентре масштабных событий и массовых мероприятий, безупречно исполняя свой служебный долг, по праву завоевав лидирующие позиции среди специальных подразделений нашей страны.

Особое место в исторической летописи отряда занимают выполненные оперативно-служебные, боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Наряду с другими подразделениями бойцы ОМОН "Зубр" и сегодня продолжают выполнять боевые задачи по поддержанию правопорядка в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа, принимая активное участие в сохранении стабильности и правопорядка.

Многие наши товарищи на века вписали свои имена в историю, отдав жизнь ради спасения граждан, мира и спокойствия. Мы всегда будем гордиться их подвигами, и хранить память о героях, которые не вернулись с задания.

На современном этапе развития Отряд сохраняет верность традициям и принципам, определившим его особый статус в системе ведомственного спецназа. Высочайший профессионализм, решительность и мужество личного состава подразделения позволяют надежно выполнять возложенные на них обязанности, а полученный опыт и индивидуальное мастерство бойцов обеспечивают выработку передовых форм и методов служебной деятельности, которые успешно внедряются в практику наших специальных подразделений.

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Бойцы ОМОН "Зубр" - люди особой закалки, те, кто находится на передовом рубеже борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом. Для вас защита безопасности граждан и государства не просто служебная обязанность, а призвание и священный долг, который вы с честью выполняете в своей повседневной работе.

В этот торжественный день хочу поблагодарить всех сотрудников и ветеранов Отряда за честную, безупречную службу и неоценимый вклад в общее дело поддержания правопорядка в стране и борьбы с преступностью.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба над головой, оптимизма и удачи во всех начинаниях. С праздником вас, уважаемые коллеги!"

Справка "РГ"

Двое сотрудников "Зубра" - Герои России (посмертно). Еще 97 сотрудников награждены орденами Мужества, 50 - медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 119 - медалями "За отвагу", 110 - медалями "За отличие в охране общественного порядка" и более 230 - ведомственными медалями.

С апреля 2016 года, когда "Зубр" вошел в состав Росгвардии, его бойцами задержано более 300 человек, подозреваемых в совершении преступлений, изъято 60 единиц огнестрельного оружия и многие тысячи боеприпасов к нему, четыре взрывных устройства и более 300 миллионов вращавшихся в криминальной среде рублей.

Выведены из незаконного оборота большое количество контрафактной алкогольной, текстильной, автомобильной и медицинской продукции, поддельные денежные знаки и поддельные паспорта Российской Федерации, изъяты незаконные средства для получения информации и слежки, печатные материалы экстремистской направленности, а также электронное оборудование для организации подпольных азартных игр.

За это время отряд "Зубр" участвовал в операциях по задержанию вооруженных и находящихся в розыске преступников, в том числе лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Власть Безопасность Спецслужбы
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