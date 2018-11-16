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16.11.2018 12:12
Рубрика: Общество

Опрос: Большинство россиян довольны жизнью, но улучшений не ожидают

Текст: Анна Спицына
Большинство россиян устраивает их жизнь, и ситуацию в стране они оценивают, как хорошую. А вот на значительное улучшение своего положения в будущем они не рассчитывают, говорят данные последнего опроса ВЦИОМ.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Индекс удовлетворенности жизнью" вырос в прошлом месяце вырос на 3 пункта по сравнению с октябрем 2017 года - с 60 до 63, и это хороший показатель (в 2016 году он, например, набирал лишь 46 пунктов, - прим. "РГ").

При этом 58 процентов россиян говорят, что жизнь их в целом устраивает. "Не устраивает" она только 16 процентов респондентов, а 21 процент граждан ответили, что они частично согласны и с первыми, и со вторыми участниками опроса.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Однако при этом социологи заметили снижение уровня социального оптимизма: только 25 процентов опрошенных предполагают, что через год их семья будет жить лучше, чем сейчас, и столько же ожидают, что положение ухудшится. В прошлом году улучшений ждали 33 процента, а ухудшений - 13. Между тем, 40 процентов не ожидают каких- либо серьезных изменений в ближайшем будущем. 40 пунктов для индекса социального оптимизма - не лучший показатель (в 2017 году он был равен 63, а в 2016 - 51, прим. "РГ").

Индекс оценок экономической ситуации в стране также снизился на 16 пунктов, по сравнению с прошлым годом. Но 70 процентов опрошенных оценили экономическую ситуацию положительно. Показал снижение и индекс оценок политической обстановки - 56 пунктов вместо 71 в прошлом году. Индекс оценок общего развития страны составил 57 пунктов.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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