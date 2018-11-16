Пентагон сократит свои контингенты в странах Африки

Численность размещенных в Африке военных минобороны США будет сокращена примерно на 10 процентов, передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что ключевые военные программы на континенте будут сохранены. В частности, не будут уменьшены контингенты в Сомали, Джибути и Ливии.

"Министерство обороны объявило о реструктуризации Контртеррористической организации, входящей в состав Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ). Реструктуризация предусматривает, что на протяжении следующих нескольких лет будет сокращено менее 10% из 7,2 тысячи военнослужащих Африканского командования", - гласит официальное заявление пресс-службы Пентагона.