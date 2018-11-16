Пентагон сообщил о расходах на создание Космических сил США

Формирование Космических сил США, о создании которых минувшим летом объявил президент Дональд Трамп, обойдется американскому бюджету в кругленькую сумму. Заместитель министра обороны Патрик Шанахан назвал конкретные цифры. "От 5 до 10 миллиардов долларов", - приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ, ссылаясь на свой источник в Военно-воздушных силах, сообщали, что в течение первых пяти лет расходы составят 12,9 миллиарда долларов. По словам вице-президента США Майкла Пенса, уже к 2020 году будет создано министерство Космических сил. Они станут шестым по счету полноценным видом ВС США.