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16.11.2018 11:57
Рубрика: Культура
Проект: Форум по интеллектуальной собственности

Первый номер журнала "Кинорепортер" представили на Культурном форуме

15 ноября 2018 года в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума (СПбМКФ) состоялись презентация и пресс-конференция по поводу выхода первого номера российского журнала о кино "Кинорепортер". По словам редакционного директора и главного редактора издания Марии Лемешевой, команде удалось за несколько месяцев и придумать новый бренд, и сформировать обновленную концепцию издания, и подготовить первый номер, чтобы представить его на форуме.

Мария Лемешева поблагодарила всех за теплые слова и оказанную поддержку. Она подчеркнула: "Я очень рада, что мы совершили столь важный для нас шаг и учредили свое собственное независимое издание. Первый выпуск получился таким, как мы его задумали: экспертный взгляд на мир кино изнутри, самая важная и только проверенная информация из первых уст. За семь лет работы над российской версией The Hollywood Reporter мы приобрели достаточный опыт и заняли свою нишу в профессиональном сообществе. Мы инициировали и воплотили в жизнь такие значимые для сферы кино премии, как "Событие года" и "Аванс". Уже сейчас мы готовимся к церемонии вручения премии "Событие года - 2018", которая состоится 5 декабря в Москве".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Мария Лемешева также сообщила, что на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума запланировано подписание меморандума о сотрудничестве в области развития профессиональной киножурналистики в России с Общероссийской общественной организацией "Союз журналистов России".

"Для нас это очень важный шаг. Он предусматривает, в частности, разработку и организацию специальных проектов, направленных на популяризацию и развитие киножурналистики".

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, в свою очередь, подчеркнул важность призошедшего события: "Рад, что принимаю участие в презентации первого выпуска нового независимого российского журнала о кино. Кино, как и любой вид искусства, как любой вид творчества, нуждается в крепком партнерском, дружеском плече представителей средств массовой информации. Писать о кино так, чтобы тебе доверяли и признавали в профессиональном сообществе, при этом оставаясь понятными и интересными для широкой общественности, - тоже искусство. И то, что сейчас редакция приняла решение создать самостоятельное, полностью независимое издание о кино, - это важный шаг, который, уверен, внесет ощутимый вклад в поддержку и популяризацию нашей киноиндустрии".

Кинорежиссер, художественный руководитель киностудии "Рок", народный артист Российской Федерации Алексей Учитель рассказал, что давно и хорошо знает редакцию нынешнего журнала "Кинорепортер" и что эта команда профессионалов подходит к своей работе не только с ответственностью, но и с любовью: "На мой взгляд, тот тренд, который сейчас набирает обороты, я говорю о наметившемся возрождении качественной киножурналистики, очень важно поддержать всем нам, в первую очередь представителям киноиндустрии. И тогда кино станет не просто развлекательным жанром для широкого круга зрителей, а понятным и привлекательным творчеством, искусством. Уверен, что "Кинорепортер" будет таким проводником между профессиональной киноиндустрией и зрителем".

Фото: youtube.com
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Председатель Союза композиторов России, народный артист Российской Федерации, композитор Алексей Рыбников сказал: "Музыка и кинематограф всегда шли рука об руку. И мне импонирует подход редакции нынешнего "Кинорепортера" - она с большим уважением и пониманием относилась к роли музыки в кино, отдавая ей должное в создании и донесении смыслов кинокартин. Знаю, что были и планы реализовать ряд специальных проектов. Надеюсь, что сейчас все задуманное будет реализовано под новым брендом "Кинорепортера". России очень не хватает своих профильных СМИ, которые бы могли действовать, не оглядываясь на лицензиата, уделять больше внимания и региональной повестке, и начинающим творцам. Искусство - это язык мира. И надо уметь на нем говорить и с друг другом, и с миром".

Завершилась пресс-конференция выступлением актрисы Юлии Александровой. Юлия была номинантом премии "Золотой орел" за лучшую женскую роль и лауретом премии "Аванс". Поздравляя редакцию с выходом в свет первого номера журнала, она сказала: "Это гигантский шаг - учредить новый бренд, запустить совершенно новое издание и в такие короткие сроки выпустить первый номер. Хочу пожелать "Кинорепортеру" творческих успехов, новых свершений и высот. И конечно же, жду с нетерпением грядущую премию "Событие года". В этом году вы нас невероятно удивляете, ждем сюрпризов и открытий на "Событии года".

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