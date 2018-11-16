Пловец Морозов выиграл на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ

Новости

В Госдуме предложили ввести в школах антикоррупционное право 16:15
В США найдена мертвой любовница рэпера Пи Дидди, актриса Ким Портер 16:08
Skoda начала продажи купе-кроссовера Kodiaq 16:02
В Твери арестованы еще два фигуранта дела о гибели 13 человек в ДТП 16:00
Под Воронежем двое детей умерли от отравления угарным газом 15:55
На Алтае борцов с коррупцией обвинили в получении взятки 15:53
Путин подписал распоряжение о мерах по поддержке и развитию самбо в РФ 15:52
Эксперт: Заявление экс-главы СБУ о войне Украины с РФ - политический заказ 15:52
В Уфе пациентов больницы эвакуировали из-за утечки кислорода 15:52
Посол: РФ готова поставлять в Беларусь любое вооружение 15:35
Вакансия стюарда с опытом игры в World of Tanks появилась в Беларуси 15:31
Фото и видео: Елена Ваенга госпитализирована 15:23
Раскрыта тайна "Книги Судного дня" 15:06
В ЦОДД назвали дни максимальной загрузки московских дорог 15:02
В Екатеринбурге суд вынес решение по делу "кладбищенской мафии" 15:00
В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму 15:00
Дельфин и Боярский расскажут о шедеврах Русского музея 14:51
В Севастополе построят километровый мост над бухтой 14:48
Из Липецких дворов начали вывозить автохлам 14:46
Видео: Мост над Енисеем окутал призрачный туман 14:44
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко 14:41
Названы самые "летающие" регионы 14:39
Участок земли рядом с Кремлем продали за 2,4 млрд рублей на аукционе 14:35
Куратором электроэнергетики в Минэнерго РФ назначен Алексей Текслер 14:28
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 15:43
Рубрика: Спорт

Пловец Морозов выиграл на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ

Текст: Данила Жиляев
Российский пловец Владимир Морозов одержал очередную победу на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре. Он стал лучшим на дистанции 100 метров вольным стилем.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Владимир Морозов установил рекорд Кубка мира в Сингапуре

Морозов финишировал с результатом 44,95 секунды, что стало рекордом Кубка мира. Вторым стал австралиец Кайл Чалмерс (45,54), а замкнул тройку Блейк Пирони из США (46,26).

Владимир второй день подряд устанавливает кубковый рекорд. Накануне он выиграл "золото" на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,48 секунды, что также стало рекордом.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, отметим, что на дистанции 50 метров брассом вторым стал россиянин Кирилл Пригода, показав время 26,01 секунды. Юлия Ефимова также выиграла "серебро" - она показала второе время на стометровке брассом, 1:03,58.

Кроме того, Виталина Симонова выиграла две "бронзы". Выступая в одном заплыве с Ефимовой, она стала третьей со временем 1:05,53, аналогичную позицию она заняла и на дистанции 400 метров комплексным плаванием (4:43,91).

Спорт Виды спорта Водный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами
В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей