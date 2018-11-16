Пловец Морозов выиграл на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ

Российский пловец Владимир Морозов одержал очередную победу на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре. Он стал лучшим на дистанции 100 метров вольным стилем.

Морозов финишировал с результатом 44,95 секунды, что стало рекордом Кубка мира. Вторым стал австралиец Кайл Чалмерс (45,54), а замкнул тройку Блейк Пирони из США (46,26).

Владимир второй день подряд устанавливает кубковый рекорд. Накануне он выиграл "золото" на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,48 секунды, что также стало рекордом.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, отметим, что на дистанции 50 метров брассом вторым стал россиянин Кирилл Пригода, показав время 26,01 секунды. Юлия Ефимова также выиграла "серебро" - она показала второе время на стометровке брассом, 1:03,58.

Кроме того, Виталина Симонова выиграла две "бронзы". Выступая в одном заплыве с Ефимовой, она стала третьей со временем 1:05,53, аналогичную позицию она заняла и на дистанции 400 метров комплексным плаванием (4:43,91).