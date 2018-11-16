ППЦ запретила своим священникам общаться с украинскими раскольниками

Польская православная церковь запретила своим священникам общаться с украинскими раскольниками.

Такое решение принял Святой собор епископов ППЦ. В обоснование запрета собор отметил, что "указанные церкви в текущей деятельности сделали много зла", сообщает ТАСС.

Так же в ППЦ заявили о самовольно создаваемых священниками УПЦ КП приходах и монастырях уже на территории Польши. В Польской православной церкви подчеркивают свое возмущение происходящим. И особо отмечают, что не признавали раскольников прежде, а теперь в "братское общение" только из-за патриарха Варфоломея и Константинопольского патриархата не собираются.