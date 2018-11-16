Правительство Южной Кореи создаст фонд поддержки инвестиций в Россию

Для поддержки работы южнокорейских компаний, нацеленных на осуществление проектов в России, СНГ, странах Восточной Европы и Монголии, правительство Республики Корея создаст специальный фонд. Новая структура появится к 2022 году, в нее будет инвестировано 100 миллионов долларов. Об этом заявили в министерстве транспорта и земельных ресурсов РК.

В ведомстве добавили, что создаваемая организация будет носить название "Глобальный инфраструктурный фонд". Аналогичный фонд будет создан и для финансовой поддержки компаний, которые будут нацелены на деятельность в странах АСЕАН и Индии. Таким образом правительство РК намерено оказывать активную поддержку местным фирмам, действующим на северном (Россия, СНГ, Монголия, Восточная Европа) и южном (страны Южной и Юго-Восточной Азии) направлениях.

Что касается "северного" фонда, то в ведомстве добавили, что приоритет будет отдаваться поддержке проектов в сфере транспорта, энергетики, водных ресурсов и развития высокотехнологичных "умных" объектов инфраструктуры в регионах Дальнего Востока и Евразии.

Представители южнокорейского правительства пообещали также повысить размеры суммы поддержки, которую выделяют компаниям, впервые выходящим на упомянутые рынки. Рецепторами программ поддержки в рамках фонда будут выступать в первую очередь малые и средние южнокорейские предприятия и компании.

Напомним, что 7-9 ноября в южнокорейском Пхохане прошел 1-й Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества, в котором приняли участие представители всех 17 регионов Южной Кореи и девяти регионов Дальнего Востока РФ. В форуме принял участие и президент РК Мун Чжэ Ин, призвавший к активизации двустороннего сотрудничества. 14 ноября в Сингапуре на полях саммита АСЕАН состоялся российско-корейский саммит. Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию на Корейском полуострове и вопросы развития взаимовыгодных связей в различных сферах.