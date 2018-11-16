Путин подписал распоряжение о мерах по поддержке и развитию самбо в РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о мерах по поддержке и развитию самбо в нашей стране. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству образовать оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо, обеспечить разработку и утверждение плана подготовки и проведения мероприятий, посвященных этому событию, а также принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия этим видом спорта, а также по господдержке членов спортивных команд России по самбо.

Также Владимир Путин рекомендовал органам исполнительной власти российских регионов принять меры по популяризации самбо среди молодежи и других возрастных групп, а также дальнейшему развитию этого вида спорта в нашей стране.

16 ноября считается официальной датой рождения самбо. Этому виду спорта исполняется 80 лет.