Путин в поздравлении выразил надежду на продолжение диалога с Киргизией

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с 60-летием и пожелал ему благополучия и успехов в государственной деятельности.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского лидера.

"Весьма значителен Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - отметил глава РФ, добавив, что Сооронбай Жээнбеков пользуется большим уважением и авторитетом как у соотечественников, так и за рубежом.

Также Владимир Путин выразил надежду, что конструктивный диалог между двумя странами на международной и совместной повестке дня продолжится в том же плодотворном ключе.