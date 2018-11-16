Народный артист СССР Раймонд Паулс рассказал, что его семья покинула Латвию и живет за рубежом.

"Все уехали. Такая тенденция - у всех, у кого есть деньги, - приводит РИА Новости слова композитора. Паулс говорит, что обе его внучки учились в международной школе, у дочки муж - иностранец. .

Музыкант добавил, что там, где сейчас находятся его близкие, не поют латышскую народную песню "Вей, ветерок!", а играет совсем "другая музыка".

Раймонд Паулс, в течение нескольких лет возглавлявший латвийское министерство культуры, затронул серьезную для страны проблему - в последние годы из Латвии уезжает большое количество работоспособных граждан. Среди европейских государств у Латвии один из самых высоких показателей по темпу сокращения численности населения.