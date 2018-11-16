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16.11.2018 21:19
Рубрика: Общество

Ракета "Союз-ФГ" впервые после аварии запущена с Байконура

Текст: Наталия Ячменникова
В 21 час. 14 мин. 08 сек. по московскому времени с космодрома Байконур стартовал к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-10".
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Это первый после аварии 11 октября запуск ракеты "Союз-ФГ" с Байконура. Как говорил ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, до старта следующего экипажа МКС должно пройти три беспилотных запуска. Один беспилотный запуск прошел с космодрома Плесецк (25 октября на орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны РФ). Один запуск с космодрома Куру, и вот запуск "Прогресса". Он должен был стартовать 30 октября, но из-за дополнительных исследований, которые потребовалось провести с ракетой-носителем, и регламентных работ запуск перенесли на 16 ноября.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Сближение транспортника с МКС и причаливание к стыковочному узлу модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов в ЦУП и российского космонавта Сергея Прокопьева.

Корабль "Прогресс МС-10" должен доставить на космическую станцию более двух тонн различных грузов. В том числе топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.

Общество Космос Запуски "Союзов" Авария космического корабля "Союз МС-10"
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