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16.11.2018 16:48
Проект: В регионах

Алексей Островский наградил налоговиков

Губернатор Алексей Островский принял участие в расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы России по Смоленской области, в ходе которого рассматривались итоги работы ведомства за девять месяцев 2018 года и перспективные задачи, стоящие перед управлением.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Налоговая служба является одним из обязательных институтов для существования любого современного государства, поскольку налоги - основной источник пополнения казны. Стабильное поступление налоговых отчислений способствует своевременной реализации многих социальных программ, в том числе, касающихся поддержки незащищенных слоев населения.

Фото: Пресс-служба правительства РФ
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Открывая заседание коллегии, с основным докладом выступила начальник регионального УФНС Татьяна Рыбалко. Она отметила, что за 9 месяцев нынешнего года региональное ведомство обеспечило поступление в бюджетную систему страны свыше 34 млрд рублей, из которых почти 24 млрд мобилизовано в консолидированный бюджет Смоленской области, что на 10% больше, чем в прошлом году. По всем основным доходным источникам обеспечена положительная динамика. Например, по налогу на прибыль организаций поступления увеличились на 10,7%, на доходы физических лиц рост составил 11,7. Неплохие показатели достигнуты и в блоке администрирования страховых взносов. По итогам трех кварталов, продолжая тенденцию прошлого года, поступления показали рост на 9% и составили 17 млрд рублей. Особое внимание налоговиками области уделялось контролю за исполнением действующего законодательства - в результате этой работы было доначислено 1,2 млрд рублей налоговых платежей, что на 17% превышает уровень прошлого года.

"Несмотря на то, что по итогам девяти месяцев по основным направлениям деятельности УФНС России по Смоленской области достигнуты положительные результаты, необходимо до конца года обеспечить безусловное выполнение годовых параметров бюджетов всех уровней и страховых взносов, качественное налоговое администрирование, снижение задолженности и противодействие уклонению от налогообложения. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность губернатору Алексею Владимировичу Островскому за пристальное внимание к нашей работе, взвешенный и скрупулезный подход к решению проблематики налоговой сферы, а также за понимание важности объединения всех ветвей власти, рекомендации и поддержку", - сказала Татьяна Рыбалко.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Обращаясь к коллективу регионального УФНС, Алексей Островский поблагодарил сотрудников налоговой службы за их профессионализм и отметил значимость ведомства в решении социально-экономических задач Смоленской области. "Эффективная деятельность налоговых органов является основой поступательного развития каждого региона, так как обеспечивает наполнение бюджетов всех уровней, что, в свою очередь, сказывается на благосостоянии граждан, стабильном функционировании различных сфер жизни населения. Расширение налогооблагаемой базы - ключ к решению многих задач, поставленных перед нами в соответствии со стратегическими инициативами главы государства. Желаю вам не терять набранных темпов в работе, совершенствовать свое профессиональное мастерство и компетенции, активно внедрять в повседневную деятельность современные технологии, выстраивать партнерские отношения с налогоплательщиками. Верю, что вы достойно справитесь с поставленными задачами", - подчеркнул губернатор.

В завершение своего выступления Алексей Островский поздравил коллектив УФНС по Смоленской области с профессиональным праздником, который отмечается 21 ноября, а также вручил лучшим сотрудникам Почетные грамоты администрации Смоленской области и благодарственные письма губернатора.

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