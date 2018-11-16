Алина Загитова: Удачному каскаду рада больше, чем мировому рекорду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова с мировым рекордом выиграла короткую программу на московском этапе Гран-при, который проходил на льду "Мегаспорта".

За свой прокат Загитова получила 80,78 балла, обновив свой же мировой рекорд.

Второе место занимает еще одна россиянка Софья Самодурова (67,40). Тройку сильнейших замыкает Алексия Паганини из Швейцарии (63,43). Третья представительница России на домашнем этапе Полина Цурская - седьмая (56,81).

После короткой программы Загитова призналась, что поддержка зрителей ей очень помогла.

Алина, довольны прокатом? Поделитесь впечатлениями, настроением?

Алина Загитова: Я очень рада, что справилась со своим любимым каскадом "тройной лутц - тройной ритбергер", который у меня не получился на Гран-при в Финляндии. Это для меня даже важнее, чем мировой рекорд. Впереди еще произвольная программа. Сейчас только половина пути пройдена. Завтра, надеюсь, тоже будет много радостных эмоций. Так что о настроении поговорим завтра.

Как вам поддержка зрителей?

Алина Загитова: Меня очень тепло принимали. Но я это поняла еще по официальным тренировкам, которые проходили перед началом соревнований. Болельщики кинули на лед огромного плюшевого медведя. А в Финляндии мне подарили то ли сову, то ли пингвина. Было очень тяжело его везти, зато теперь он хранится дома.

Еще на московском этапе очень много японских болельщиков. Я знала, что они ездят за Юдзуру Ханю, где бы он ни выступал. Но, что их будет так много, не ожидала.

Ваша собака Масару - еще один подарок из Японии - вас как-то поддерживала?

Алина Загитова: В тренировочном процессе - да. Если бы можно было ее взять в гостиницу, было бы вообще шикарно. Но это запрещено. Я по ней скучаю. Но родители присылают видеоотчет о том, как она себя ведет.

Почему вы живете в отеле, а не дома?

Алина Загитова: Во-первых неудобно добираться, далековато ехать. А во-вторых, перед стартом я стараюсь быть одна. Иначе меня начинает все бесить. А так я успокаиваюсь.