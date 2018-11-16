Бойца Бизона задержали за разбой в Подмосковье

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гонтарев по прозвищу Бизон задержан по подозрению в разбое в Московской области.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД региона Татьяна Петрова, преступление было совершено в селе Ям, входящем в городской округ Домодедово. Преступники похитили у жителя Челябинска элитный автомобиль, 30 тысяч рублей, три смартфона и золотую цепь. В общей сложности ущерб составил более 1,6 миллиона рублей. По сведениям источника РИА Новости, одним из нападавших как раз и был Бизон.

Налет на жителя Челябинска, который приехал в Подмосковье на своем Hummer, попал на камеры видеонаблюдения. Там видно, как рядом с внедорожником резко тормозит иномарка, и из нее выбегают налетчики в камуфляжной форме. Как видно, они прекрасно распределили роли и быстро отобрали имущество у уральца.

"Брали" злоумышленников во время спецоперации сотрудники угрозыска при поддержке СОБРа. Задержаны двое мужчин 25 и 28 лет, уточнила представитель регионального главка МВД. В ходе обыска у них изъяли комплекты камуфляжной формы, два похищенных телефона и страйкбольный автомат Калашникова.

В ближайшее время полиция установит возможных соучастников преступления. Также следователи выяснят, причастны ли задержанные к другим разбойным налетам.