Эксперты рассказали, как заинтересовать бизнес в благотворительности

Новости

На пожаре в Ростовской области погибли трое детей 11:37
Вышел трейлер российского ремейка фильма "Замерзшие" 11:33
В Петербурге нашли склад со 125 тысячами бутылок поддельного алкоголя 11:30
В Крыму ФСБ провела обыски у адептов "Свидетелей Иеговы" 11:30
Российские "Джигиты" помогают "Панцирям" охранять иракское небо 11:28
В Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по Сирии 11:26
Ушла из жизни супруга первого президента РТ Сакина Шаймиева 11:26
Курорт под Калининградом пригласил в гости японских котов 11:26
Петросян и Степаненко официально развелись 11:23
Банк России выпустил памятную монету в честь Александра Солженицына 11:22
В Европе рухнули продажи Lada 11:18
В Минске завершил работу шестой форум "Святость материнства" 11:14
Московских водителей призвали срочно поменять резину из-за снегопада 11:13
Минобороны показало видео полета "вездесущих близнецов" А-50 11:06
Умер "советский Джимми Хендрикс" Иван Смирнов 10:59
На Кубани врачи удалили у пациента зоб весом в килограмм 10:53
Путин в поздравлении выразил надежду на продолжение диалога с Киргизией 10:51
NASA показало гигантский кратер подо льдами в Гренландии 10:51
Названа причина смертельной аварии с Maybach в Москве 10:48
МВФ признал крымскую экономику частью российской 10:48
Найден способ выявить рак легких на ранних стадиях 10:44
Жительница Ямала убила супруга из-за плохо сделанного ремонта 10:39
В Кузбассе закрыли кальянную из-за жалоб жителей 10:31
Роспотребнадзор предупредил россиян о сальмонеллезе в США 10:30
Океанографы признали ошибку в изучении глобального потепления 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 10:57
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Эксперты рассказали, как заинтересовать бизнес в благотворительности

Текст: Андрей Андреев (Минск)
На шестом форуме "Святость материнства" в Минске обсудили, как некоммерческим организациям выстроить отношения с компаниями и заинтересовать их поддерживать про-семейные проекты.

Формы такого сотрудничества могут быть самыми разными, говорят эксперты, но оно должно быть выгодно обеим сторонам, и только в этом случае взаимоотношения получатся продолжительными и эффективными. По словам соучредителя общественной организации "OneDay Social Volunteering" Бориса Шиндлера, сегодня для сбора средств на социальные проекты активно применяется краудфандинг - это одна из самых эффективных систем, чтобы увеличить ресурсы НКО, занимающейся благотворительностью.

Фото: Илья Сергеев/РГ
Как участие в волонтерском движении помогает укреплять отношения в семье

- Но доноры хотят видеть, что они не единственные, кто вкладывается в этот проект, - говорит он. - Надо, чтобы к ним присоединились другие партнеры. И если бизнесмен видит, что деньги, которые он выделит вам, удвоятся, он гораздо охотнее пойдет навстречу. К тому же благодаря краудфандингу можно формировать базу данных ваших сторонников, и обращаться к ним впоследствии.

Руководитель белорусского социально-благотворительного учреждения "Бейби Стори" Наталья Мирончук в свою очередь подчеркнула: надо, чтобы жертвователи чувствовали, что им благодарны. Элементарное внимание позволяет людям почувствовать, что они делают значимые и полезные вещи.

- Не забывайте говорить "спасибо", это помогает, - считает она. - Это мотивирует бизнес выделить денег на благотворительность еще, а без них ничего не сделать.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
На "Святости материнства" поделятся опытом благотворительности

Кроме того, для бизнеса главное - это прибыль, а она формируется из рынка потребления. Соответственно, и благотворительность можно отчасти рассматривать под этим углом зрения: если инвестировать средства в семьи, в развитие социальной инфраструктуры территории присутствия, это поддержит тот самый рынок потребления.

При этом бизнес должен видеть, что и "снизу" есть реальная отдача. Если люди, которым помогают, сами не возьмут ответственность за себя, ничего не поменяется.

Еще одна форма своего рода благотворительности может быть направлена на собственных сотрудников. По словам исполнительного директора "Форума Доноров" Александры Болдыревой, ситуация, когда компания предоставляет матери возможность удаленной работы и тем самым обеспечивает ее общение с ребенком, тоже можно рассматривать в этой плоскости. Сюда же относятся и образовательные проекты для работников за счет компании.

Формой благотворительности внутри предприятия может быть и поддержка ею волонтеров из своих рядов. Например, люди по своей инициативе сами начали добровольческую деятельность, а компания обеспечивает их каким-то инвентарем, транспортом. Как правило, это не требует больших финансовых ресурсов, зато положительно влияет на имидж бизнеса и повышает лояльность его сотрудников. В результате такое взаимодействие становится действительно выгодным всем сторонам, и задача инициативных людей "снизу" - постепенно донести эту мысль до руководства, тогда результат не заставит себя ждать.

В мире экс-СССР Беларусь Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва VI форум Всероссийской программы "Святость материнства"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ признал крымскую экономику частью российской
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова