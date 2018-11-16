Эксперты рассказали, как заинтересовать бизнес в благотворительности

На шестом форуме "Святость материнства" в Минске обсудили, как некоммерческим организациям выстроить отношения с компаниями и заинтересовать их поддерживать про-семейные проекты.

Формы такого сотрудничества могут быть самыми разными, говорят эксперты, но оно должно быть выгодно обеим сторонам, и только в этом случае взаимоотношения получатся продолжительными и эффективными. По словам соучредителя общественной организации "OneDay Social Volunteering" Бориса Шиндлера, сегодня для сбора средств на социальные проекты активно применяется краудфандинг - это одна из самых эффективных систем, чтобы увеличить ресурсы НКО, занимающейся благотворительностью.

- Но доноры хотят видеть, что они не единственные, кто вкладывается в этот проект, - говорит он. - Надо, чтобы к ним присоединились другие партнеры. И если бизнесмен видит, что деньги, которые он выделит вам, удвоятся, он гораздо охотнее пойдет навстречу. К тому же благодаря краудфандингу можно формировать базу данных ваших сторонников, и обращаться к ним впоследствии.

Руководитель белорусского социально-благотворительного учреждения "Бейби Стори" Наталья Мирончук в свою очередь подчеркнула: надо, чтобы жертвователи чувствовали, что им благодарны. Элементарное внимание позволяет людям почувствовать, что они делают значимые и полезные вещи.

- Не забывайте говорить "спасибо", это помогает, - считает она. - Это мотивирует бизнес выделить денег на благотворительность еще, а без них ничего не сделать.

Кроме того, для бизнеса главное - это прибыль, а она формируется из рынка потребления. Соответственно, и благотворительность можно отчасти рассматривать под этим углом зрения: если инвестировать средства в семьи, в развитие социальной инфраструктуры территории присутствия, это поддержит тот самый рынок потребления.

При этом бизнес должен видеть, что и "снизу" есть реальная отдача. Если люди, которым помогают, сами не возьмут ответственность за себя, ничего не поменяется.

Еще одна форма своего рода благотворительности может быть направлена на собственных сотрудников. По словам исполнительного директора "Форума Доноров" Александры Болдыревой, ситуация, когда компания предоставляет матери возможность удаленной работы и тем самым обеспечивает ее общение с ребенком, тоже можно рассматривать в этой плоскости. Сюда же относятся и образовательные проекты для работников за счет компании.

Формой благотворительности внутри предприятия может быть и поддержка ею волонтеров из своих рядов. Например, люди по своей инициативе сами начали добровольческую деятельность, а компания обеспечивает их каким-то инвентарем, транспортом. Как правило, это не требует больших финансовых ресурсов, зато положительно влияет на имидж бизнеса и повышает лояльность его сотрудников. В результате такое взаимодействие становится действительно выгодным всем сторонам, и задача инициативных людей "снизу" - постепенно донести эту мысль до руководства, тогда результат не заставит себя ждать.