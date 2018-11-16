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16.11.2018 16:48
Проект: В регионах

Губернатор Алексей Островский провел прием граждан

Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам в приемной администрации Смоленской области. Участвовавшие в приеме заместители губернатора, руководители профильных департаментов и главы муниципальных образований давали необходимые пояснения и комментарии по каждой проблеме, поднятой заявителями.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

К главе региона обратилась смолянка Зинаида Брыснева с просьбой об оказании содействия в ремонте дорожного покрытия на Трамвайном проезде в Смоленске. По словам заявительницы, автомобильная дорога находится в неудовлетворительном состоянии: имеются многочисленные разрушения дорожного полотна, просадки трамвайных рельсов, частично разрушено покрытие тротуаров.

"Состояние дорожного полотна на Трамвайном проезде, действительно, критическое. Я это знаю, так как лично выезжал на место, чтобы в преддверии приема граждан ознакомиться с проблемой. Поэтому комплексная реконструкция данного участка дороги, включающая ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замену бортового камня, переустройство трамвайных путей обоих направлений, установку новых и замену существующих дорожных знаков, по моему поручению включена в программу дорожных работ на 2019 год. Соответствующее указание профильному Департаменту я дал. Реконструкция начнется весной следующего года", - пояснил Алексей Островский.

Фото: Пресс-служба правительства РФ
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Также смолянка пожаловалась губернатору на работу МУП "Жилищник": "У нас такая лужа во дворе, что она может высохнуть, полагаю, только в самую сильную засуху. "Жилищнику" никакого дела до нее нет".

Выслушав заявительницу, Алексей Островский дал соответствующее поручение своим подчиненным: "Работа "Жилищника" и вопрос, который Вы, Зинаида Ивановна, передо мной поднимаете, входит в компетенцию администрации города, но в силу того, что ее руководство бездействует по этому и, к сожалению, другим вопросам, я дам поручение своему заместителю Юрию Николаевичу Пучкову и и.о. начальника региональной Государственной жилищной инспекции Елене Михайловне Печкуровой разобраться в проблеме и понудить управляющую компанию к исполнению своих обязательств".

На прием к губернатору пришла жительница села Талашкино Смоленского района Оксана Рожкова, обратившая внимание на необходимость проведения капительного ремонта двухэтажного кирпичного многоквартирного дома № 6 по улице Парковая. "Я знаю, что согласно соответствующей Региональной программе капитальный ремонт нашего дома, построенного в 1962 году, запланирован в период 2023-2025 годов. Однако уже сейчас дом остро нуждается в ремонте. Большие проблемы с крышей и фасадом, а также инженерными сетями", - рассказала заявительница.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Учитывая социальную значимость рассматриваемого вопроса, губернатор Алексей Островский на этапе предварительного рассмотрения обращения жильцов поручил своему заместителю Андрею Борисову и начальнику Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елене Соколовой в установленном законодательством порядке проработать возможность переноса капитального ремонта многоквартирного дома на более ранние сроки. "Оксана Евгеньевна, в следующем году будет проведена оценка технического состояния общего имущества в доме, а в 2020 году - выполнены ремонтные работы внутридомовых инженерных систем, крыши и фасада", - проинформировал глава региона.

В ходе приема губернатор выслушал и других граждан, обратившихся к нему за помощью и содействием. По итогам рассмотрения заявлений Алексей Островский дал конкретные поручения своим подчиненным, чтобы все проблемные вопросы, поднятые смолянами, были решены в максимально сжатые сроки.

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