На Курском направлении произошел сбой

На Курском направлении ночью железнодорожники не успели закончить ремонт на участке между Щербинкой и Красным Строителем. Из-за этого сейчас все поезда от Подольска до Царицыно идут без остановок, а экспрессы "Подольск-Царицыно" отменены. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, поезда проходят без остановок Селикатную, Щербинку, Бутово, Красный Строитель, Покровскую, Царицыно.

В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании добавили, что пущены компенсационные автобусы от Силикатной, Щербинки, Бутово и Битцы до станций метро "Аннино" и "Лесопарковкая".

Кроме того, добраться до закрытых платформ можно, проехав вперед и пересев на поезда в обратную сторону. Для этого открыли турникеты на станциях Подольск, Москворечье, Текстильщики, Новохохловская, Люблино. Также в ближайшее время возможны задержки на смежном с Курским Рижском направлении.