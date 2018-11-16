Назван лучший город для делового туризма

Лидерство Москвы в деловом и событийном туризме отметили на международном уровне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Накануне прошла церемония вручения ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards", - говорится в сообщении.

Градоначальник также рассказал, что привлечь туристов помогло и проведение в Москве мундиаля. В рамках премии город получил специальную награду от болельщиков и FIFA, которые отметили ответственный подход к обеспечению безопасности и высокий уровень организации спортивного события. Жюри конкурса Business Traveller Russia and CIS Awards состоит не из экспертной комиссии, а людей, которые часто пользуются туристическими услугами.

Поэтому победителей выбирают путешественники, бизнесмены, выпускники российских вузов и бизнес-школ, а также представители госкорпораций и банковской сферы.