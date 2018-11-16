Названа причина смертельной аварии с Maybach в Москве

Смертельное ДТП на западе Москвы с участием Maybach и такси произошло из-за грубого нарушения правил одним из водителей.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на столичную автоинспекцию, один из участников аварии выехал на встречную полосу. По сообщению очевидцев, автомобили столкнулись около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте.

Серьезные повреждения получило такси Hyundai Solaris, у иномарки смята вся передняя часть. Таксист погиб, данных о состоянии его пассажирки и водителя Maybach пока не поступало.