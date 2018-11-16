Патриарх: Нет возможности исправить преступника, не исправляя его душу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил сегодня закладной камень в основании храма в СИЗО №1 "Матросская тишина" в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Церковь будет возведена вместо храма, разрушенного большевиками.

- Когда посещаешь такие места, особо остро чувствуешь, насколько важна работа Церкви в местах лишения свободы. Сказал он, обращаясь к членам Высшего церковного совета и извиняясь за опоздание, как раз вызванное освящением храма.

По его мнению, хоть цель "исправить человека" и звучит в самом названии исправительной системы, но "простое ограничение свободы, пониженное питание, и ограниченная возможность вдохнуть свежий воздух" не всегда способны это сделать. Потому что это "внешние факторы воздействия на человеческую психику и природу", не всегда способные разрешить проблему и привести к тому, чтобы человек под воздействием трудных обстоятельств жизни исправился.

"Нет возможности исправить преступника, не исправляя его душу", - подчеркнул патриарх и попросил духовенство обратить особое внимание на эту работу.

Делясь впечатлениями об увиденном в "Матросской тишине", он сказал: "Подходишь к преступникам и понимаешь, что это не погибшие люди, а оступившиеся". И на свободе можно встретить отъявленных преступников, когда смотришь и видишь "бес в глазах". А в "Матросской тишине" большая часть производит впечатление людей, с которыми можно и нужно работать. А средств исправительной системы на это явно не достаточно. "Без работы с душой не исправить человеческие поступки" - сказал Патриарх, заметив, что следствие, суд и заключение, по своей логике втягивают человека в свою орбиту и не всегда способствует его исправлению.