Петросян и Степаненко официально развелись

Семья юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко официально распалась.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова, иск о расторжении брака между супругами был удовлетворен. Однако имущественный спор между звездами эстрады будет продолжен. По словам официального представителя суда, он рассматривается в отдельном процессе.

Напомним, что о предстоящем разводе Петросяна и Степаненко стало известно летом этого года. Юмористы прожили в браке 18 лет.