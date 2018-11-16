Почему в России не удается остановить семейное насилие

К сожалению, семейная жизнь далеко не у всех складывается благополучно, и если одним парам в этом случае удается цивилизованно разойтись, то в некоторых семьях дело доходит до крайности - насилия над женщиной или детьми. О том, какие проблемы в этой сфере возникают в России, а также при трансграничных браках, рассказали эксперты шестого форума "Святость материнства".

- Если мужчина оскорбляет жену и прикладывает руку, это, как правило, не ограничивается одним разом, - отметил член Московской областной коллегии адвокатов, член попечительского совета и юрист благотворительного фонда "Дорога жизни" Иван Дворовенко. - Конечно, жертвы домашнего насилия обращаются в полицию, но проблема в том, что каждому участковому вверена слишком большая территория, и он физически не успевает реагировать на все обращения. Кроме того, ему вменены и другие обязанности - участие в общественных мероприятиях, контроль за лицензионно-разрешительной работой, из-за чего участковый часто отвечает на обращения формально. Таких сотрудников требуется как минимум в четыре раза больше.

По словам юриста, при поступлении обращения о домашнем насилии, участковый должен провести проверку, опросить свидетелей и потерпевших, провести беседу с потенциальным виновником.

- А если член семьи замалчивает и терпит физическое насилие над собой, тем более если это происходит на глазах у детей, это страшно, - продолжил Иван Дворовенко. - Дети анализируют информацию на подсознательном уровне и копируют действия родителей. Если вы будете говорить ребенку два часа что-то умное, а потом секунду "проковыряете в носу", он запомнит действие, а не слова, это должны помнить все родители, и стоит серьезно задуматься, какой пример вы подаете детям.

Адвокат, специалист по международным семейным спорам Надежда Иванова рассказала о защите интересов детей в международных семейных конфликтах.

- В последние десятилетия, в эпоху глобализации, значительно возрастает количество браков, в которых супруги - граждане разных государств, - напомнила юрист. - В таких семьях, естественно, тоже могут происходить конфликты, встречается и домашнее насилие. Часто супруг или супруга из-за проблем покидает страну проживания, забрав с собой ребенка. Такая ситуация называется международным похищением детей, в этом случае права несовершеннолетних защищает Конвенция о международно-правовых аспектах международного похищения детей, разработанная Гаагской конференцией по международному частному праву в 1980 году. Россия и Республика Беларусь присоединились к этому документу и являются участниками этой конвенции.

По словам Надежды Ивановой, конвенция применима, если: ребенка увезли в другую страну для постоянного места жительства без согласия второго родителя (законного представителя), до этого он проживал в другой стране, из которой он был похищен в независимости от гражданства, и при этом не достиг 16-летнего возраста.

- В этом случае конвенция требует принятия судом страны, в которую вывезен ребенок, срочного решения о незамедлительном возвращении похищенного в государство постоянного проживания, - отметила адвокат. - При этом такое судебное решение не определяет, с кем из родителей ребенок будет проживать.

По данным стран-участниц конвенции, ежегодно с заявлениями о возвращении детей в международные инстанции обращаются более двух тысяч родителей и в результате около четверти детей возвращают добровольно, остальных - в судебном порядке.

- Казалось бы, какие права нарушаются, если ребенок уезжает с мамой или папой? - объясняет Надежда Иванова. - Конвенция ООН о правах ребенка признает, что ему для полного и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания, а это достижимо при постоянном общении именно с обоими родителями.

В случае похищения ребенок становится вырванным из привычной жизни и испытывает колоссальный стресс, исчезает ощущение стабильности и безопасности.

Вместе с тем, если имеется серьезный риск того, что возвращение ребенка создаст угрозу причинения ему физического или психологического вреда или каким-то образом поставит его в невыносимые условия, государство, которому поступил соответствующий запрос, имеет полное право ответить на него отказом. Таким образом, международное сообщество стоит на защите прав ребенка.

Юрист рекомендовала перед тем, как создавать семью в другом государстве, сначала ознакомиться с местными законами, менталитетом, традициями и обычаями, чтобы не оказаться в кризисной ситуации в дальнейшем, а в случае серьезного конфликта в семье с детьми сначала проконсультироваться, чтобы не оказаться в роли похитителя своего ребенка со всеми вытекающими негативными последствиями.