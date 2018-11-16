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16.11.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем двое детей умерли от отравления угарным газом

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Тела трехлетнего мальчика и его двухлетней сестры обнаружили 16 ноября в селе Старая Ведуга Семилукского района Воронежской области. По предварительным данным, они отравились угарным газом в доме, оборудованном кустарной печью.

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Детей нашли в жилом помещении на территории фермы. Их родители, граждане Армении, оставили малышей в комнате с самодельной металлической печью. Семья прибыла в Россию в апреле 2018 года, стояла на миграционном учете.

Сейчас установаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, проверяется исполнение законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних. Предстоит выяснить, почему эта семья проживала на территории фермы, а также принимали ли участие в ее судьбе сотрудники органов миграционного учета и опеки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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