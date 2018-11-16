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16.11.2018 10:37
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

"РГ" поделилась опытом помощи семьям на форуме "Святость материнства"

Текст: Ирина Белова (Минск)
Тон круглому столу "Семейно-ориентированная информационная политика: опыт и перспективы" на VI форуме программы "Святость материнства", который прошел в Минске, задал заместитель главного редактора "Российской газеты", шеф-редактор издания "РГ-Неделя" Михаил Чкаников.

- "Российская газета" - самая тиражная газета России, - сообщил он. - Тираж "РГ-Недели" составляет 3,3 миллиона экземпляров, каждый из которых, по подсчетам специалистов, читают не менее шести человек. "РГ" практикует некоммерческое взаимодействие с районными газетами, публикуя материалы их авторов в федеральном издании, что важно в социальном плане.

Фото: Илья Сергеев/РГ
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По словам Михаила Чканикова, люди нуждаются в ощущении, что за них есть кому заступиться.

- Так, в каждом номере нашей газеты мы спасаем бабушку или дедушку, - продолжил шеф-редактор "РГ-Неделя". - Например, в Соликамске Пермского края пожилая леди долго не могла добиться слухового аппарата. Благодаря вмешательству нашей газеты его привезли ей чуть ли не на пяти машинах с мигалками. Еще одна бабушка из Ивановской области потеряла связь с сестрой с Сахалина. Оказалось, в России нет специальной службы по розыску родственников. Через полгода выяснилось, что сестра умерла. Мы силами сахалинцев помогли установить крест на ее могиле и сейчас помогаем оформить квартиру в наследство. А в Ростовской области у пенсионерки сгорело муниципальное жилье. Власть бездействовала. Благодаря нашему вмешательству начали делать ремонт.

Еще один свежий пример - ростовский ансамбль детей с синдромом Дауна не мог найти средства на поездку на конкурс в Екатеринбург. "РГ-Неделя" написала об этом, опубликовав номер счета. Буквально перед выступлением Михаила Чканикова на форуме "Святость материнства" автор этих строк стала свидетелем того, как ему позвонили и сообщили, что нужную сумму в размере 100 тысяч рублей собрали и дети смогут поехать на долгожданный конкурс.

Фото: depositphotos.com
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Подводя итог, Михаил Чкаников отметил, что такое взаимодействие между читателями и изданием - идеальная вариант работы СМИ.

Представители принимающей стороны рассказали про работу белорусских изданий. "Минский курьер" - официальное СМИ мэрии - включает в себя пять изданий, в том числе и детский журнал с 12-летний историей, рассчитанный на ребят в возрасте от 9 до 12 лет.

По словам Екатерины Дубинской, главного редактора газеты "Вечерний Минск", входящей в холдинг, детский журнал через творческие конкурсы с призами помогает подрастающему поколению формировать семейные ценности.

- Раз в две недели в каждом издании "Минского курьера", в том числе и в детском журнале, мы рассказываем о минчанках - женщинах и мамах, - объяснила Екатерина Дубинская. - За пять лет проекта через него прошли более 150 героинь. Кроме того, в рамках проекта "Папина школа" мы акцентируем внимание на вовлечении отцов в воспитание детей и развитие семьи.

Редактор отдела аналитических программ ТРК "Ника" (Калуга) Марина Глушенкова может освещать социальную семейную тематику со знанием дела - она мама семерых детей. Кстати, муж и ребятня тоже принимают активное участие в их совместной авторской программе "Глушенковы".

- Мы с мужем вместе ведем телепередачу, - поделилась Марина Глушенкова. - Это дает обзорный взгляд на семейные трудности наших героев. Идея нашей программы заключается в том, что решить можно любую проблему.

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