Участок земли рядом с Кремлем продали за 2,4 млрд рублей на аукционе

Новым владельцем участка на Садовнической улице в Москве, ранее принадлежавшего Минобороны, станет компания "Ситизен". Сумма сделки составила 2,37 млрд рублей, свидетельствуют результаты аукциона, трансляция которого велась на сайте госкорпорации "Дом.рф".

Площадь участка составляет 1,36 га. На нем расположено 13 зданий общей площадью 7,8 тыс. квадратных метров. Стартовая цена продаваемого участка - почти 1, 25 млрд руб. В ходе торгов она выросла практически вдвое.

На владение землей претендовали и 4 компании и одно физическое лицо.