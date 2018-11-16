В АМПП не поддержали повышение цен на парковку до 500 рублей

Тарифы за час парковки в центре Москвы не стоит повышать до 500 рублей. Таким мнением сегодня на пресс-конференции поделился генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

Рекомендуемая ставка 500 рублей, как уже писала "РГ", содержится в исследовании ученых РЭУ имени Плеханова. Эксперты пришли к выводу о чрезмерной загрузке парковок на улицах в пределах Бульварного кольца. Речь, в частности, идет о Неглинной, Якиманке, Петровке и других улицах. На многих из них час парковки стоит 200 рублей, но свободных мест там все равно найти невозможно, многие паркуются вторым рядом. Поэтому РЭУ предложил примерно сравнять тарифы на центральных улицах и в паркингах фешенебельных торговых объектов в центре.

"Корректировка тарифов действительно назрела, - прокомментировал выводы аналитиков глава "АМПП". - Однако тариф 500 рублей, предложенный коллегами, кажется нам несколько завышенным". Гривняк подчеркнул, что пока никаких решений о повышении платы нет.