В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей

В Сети появилось порядком напугавшее москвичей сообщение то том, что на компьютерах в зоне электронных услуг МФЦ Москвы можно найти копии паспортов и других личных документов граждан. Более того, издание отметило, что скачать или переслать сканы по почте может себе любой желающий. Правда, где именно удалось обнаружить документы, в газете " Коммерсант ", не уточнили.

ГБУ МФЦ города Москвы выступила с официальным опровержением. В нем говорится: "Компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления государственных услуг, официальных сайтов Правительства Москвы. Зона электронных услуг - это один из сервисов центров "Мои Документы" города Москвы, с помощью которого можно полнее ознакомиться с предоставляемыми государственными услугами. Зона электронных услуг организована в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. Компьютеры находятся в общем пользовании, и ими может воспользоваться любой желающий. Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования. Кроме того, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров".

Руководство МФЦ Москвы отмечает, что не получало и никакого запроса о фактах нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров в зоне электронных услуг. Далее в комментарии госучреждения говорится: "В соответствии с пунктом 3б Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" в многофункциональном центре обеспечивается бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций): в центрах госуслуг в качестве дополнительного сервиса организованы зоны электронных услуг. Такой сервис является зоной общего пользования для обеспечения доступа заявителей к самостоятельному получению услуг в электронной форме и к публичным ресурсам города Москвы".

Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям.

ГБУ МФЦ города Москвы осуществляет обработку персональных данных в строгом соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в рамках оказания государственных услуг специалистами центров госуслуг.