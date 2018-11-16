В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей

Новости

На пожаре в Ростовской области погибли трое детей 11:37
Вышел трейлер российского ремейка фильма "Замерзшие" 11:33
В Петербурге нашли склад со 125 тысячами бутылок поддельного алкоголя 11:30
В Крыму ФСБ провела обыски у адептов "Свидетелей Иеговы" 11:30
Российские "Джигиты" помогают "Панцирям" охранять иракское небо 11:28
В Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по Сирии 11:26
Ушла из жизни супруга первого президента РТ Сакина Шаймиева 11:26
Курорт под Калининградом пригласил в гости японских котов 11:26
Петросян и Степаненко официально развелись 11:23
Банк России выпустил памятную монету в честь Александра Солженицына 11:22
В Европе рухнули продажи Lada 11:18
В Минске завершил работу шестой форум "Святость материнства" 11:14
Московских водителей призвали срочно поменять резину из-за снегопада 11:13
Минобороны показало видео полета "вездесущих близнецов" А-50 11:06
Умер "советский Джимми Хендрикс" Иван Смирнов 10:59
На Кубани врачи удалили у пациента зоб весом в килограмм 10:53
Путин в поздравлении выразил надежду на продолжение диалога с Киргизией 10:51
NASA показало гигантский кратер подо льдами в Гренландии 10:51
Названа причина смертельной аварии с Maybach в Москве 10:48
МВФ признал крымскую экономику частью российской 10:48
Найден способ выявить рак легких на ранних стадиях 10:44
Жительница Ямала убила супруга из-за плохо сделанного ремонта 10:39
В Кузбассе закрыли кальянную из-за жалоб жителей 10:31
Роспотребнадзор предупредил россиян о сальмонеллезе в США 10:30
Океанографы признали ошибку в изучении глобального потепления 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 10:20
Рубрика: Экономика
Проект: Интернет

В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей

Текст: Анна Полтавцева

В Сети появилось порядком напугавшее москвичей сообщение то том, что на компьютерах в зоне электронных услуг МФЦ Москвы можно найти копии паспортов и других личных документов граждан. Более того, издание отметило, что скачать или переслать сканы по почте может себе любой желающий. Правда, где именно удалось обнаружить документы, в газете "Коммерсант", не уточнили.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

ГБУ МФЦ города Москвы выступила с официальным опровержением. В нем говорится: "Компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления государственных услуг, официальных сайтов Правительства Москвы. Зона электронных услуг - это один из сервисов центров "Мои Документы" города Москвы, с помощью которого можно полнее ознакомиться с предоставляемыми государственными услугами. Зона электронных услуг организована в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. Компьютеры находятся в общем пользовании, и ими может воспользоваться любой желающий. Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования. Кроме того, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Граждане смогут требовать компенсацию за использование данных о них

Руководство МФЦ Москвы отмечает, что не получало и никакого запроса о фактах нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров в зоне электронных услуг. Далее в комментарии госучреждения говорится: "В соответствии с пунктом 3б Постановления Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" в многофункциональном центре обеспечивается бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций): в центрах госуслуг в качестве дополнительного сервиса организованы зоны электронных услуг. Такой сервис является зоной общего пользования для обеспечения доступа заявителей к самостоятельному получению услуг в электронной форме и к публичным ресурсам города Москвы".

Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям.

ГБУ МФЦ города Москвы осуществляет обработку персональных данных в строгом соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в рамках оказания государственных услуг специалистами центров госуслуг.

Экономика Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Государственные интернет-услуги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ признал крымскую экономику частью российской
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова