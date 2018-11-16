В Минске завершил работу шестой форум "Святость материнства"

В Минске завершил работу шестой форум программы "Святость материнства", посвященный теме семьи в современном мире, ее проблемам и тенденциям развития.

Как уже писала "РГ", форум собрал более 400 делегатов из 12 стран. В течение двух дней ученые, социологи, психологи, педагоги, представители власти и общественных организаций делились опытом на круглых столах, семинарах, пленарных заседаниях, обсуждали, как остановить негативные демографические процессы, которые происходят сегодня в мире.

Завершилась работа принятием меморандума, в котором участники форума призвали государственные и общественные организации ориентироваться в своей работе на про-семейные ценности. Речь, в частности, идет о формировании в обществе понимания значимости семьи, создании и внедрении на всех уровнях образования учебных программ по основам семейной жизни, поддержке проектов СМИ по созданию позитивного образа многодетной семьи и так далее. Эти предложения будут направлены в органы власти стран-участниц форума и в ООН.

Как отметила на итоговом пленарном заседании председатель попечительского совета Всероссийской программы "Святости материнства" Наталья Якунина, сегодня институт семьи существует в стремительно меняющихся обстоятельств, но в главных чертах он остается неизменным, незыблемым, одной из первооснов бытия человека.

- Сейчас ситуация такова, что семья однозначно нуждается в помощи и защите государства и общества, - подчеркнула она. - И прежде всего нужно определиться, что мы понимаем под семьей и какую ее модель рассматриваем как идеал. Очень важно прислушаться к словам экспертов и специалистов в семейных вопросах о том, что нравственное состояние общества, медиапространства оказывают существенное влияние на все виды семейного поведения человека, его осознанное желание создавать семью и растить детей.

Поэтому следует обратить внимание на программы по подготовке к семейной жизни в системе образования, диалог с молодежной аудиторией. Форум проходил с широким международным участием, и это дает надежду, что сформулированные там предложения найдут поддержку во многих странах.

Беларусь, где впервые проходил форум "Святость материнства", также активно выступает за защиту семьи, материнства и отцовства как основы становления личности. По словам министра труда и социальной защиты республики Ирины Костевич, на форуме обсуждались наиболее острые вопросы, и, несмотря на имеющиеся проблемы, видна перспектива их решения.

- Мы всем должны сказать, что семья - это счастье. - отметила она. - А когда она полная, счастье - удваивается. А когда в семье есть дети, счастье становится огромным. Таких семей много, и эти примеры надо показывать.

Пожалуй, кульминацией как пленарного заседания, так и всего форума в целом, стало выступление предпринимателя из Грузии Левана Васадзе, отца восьмерых детей. Он подчеркнул, что традиционное понятие о семье, когда бок о бок живут несколько поколений, помогающих друг другу, уходит под влиянием урбанизации.

Леван Васадзе. Фото: Илья Сергеев/РГ

- Никогда в истории человечества оно не доходило до тех форм дикости, которые сейчас называются продвинутостью, - отметил он. - На планете Земля растет армия людей с разбитыми сердцами, у которых в детстве развелись родители. Идет падение в бездну человеческой культуры. Я пришел к выводу, что деурбанизация нашего общества является одним из главных ключей к спасению. Государство, экономика - все это вторично. В самых богатых странах рождается меньше всего детей. Не в деньгах счастье. Чем ближе люди к земле, чем дальше они от бетонных клеток, которые мы называем квартирами, тем больше они размножаются. В городе лишний ребенок ограничивает замкнутое пространство квартиры, а на земле он помогает это пространство завоевывать. Так давайте заново завоевывать собственные земли!

- Все архетипы, которые мы используем в своей речи, - сельские, - продолжил он, - Мама, папа, дедушка, бабушка - они из естественной жизни человека в связи с природой. Папа - это тот, кто учит сына сидеть на коне или тракторе, мама - та, кто учит дочку готовить ужин, пока мужчины работают или защищают женщин в случае нападения. Дедушка - тот, кто контролирует, чтобы я не был чересчур строгим к моим детям. И это надо сохранить.

Кстати, как показывают опросы школьников и в России, и в Беларуси, больше половины из них хотят иметь счастливую семью и понимают ее ценность. Значит - будущее есть.