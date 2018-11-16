В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области "желтый" уровень погодной опасности.

В ближайшие 12 часов характер погоды не изменится. А завтра и послезавтра уровень опасности повышен с "зеленого" до "желтого" в связи с возможным гололедом. Этому поспособствует похолодание после заката. Например, предстоящей ночью столбики термометров в столице опустятся до отметок 6-8 градусов ниже нуля.

Днем в субботу и воскресенье ожидается от 0 до минус 2 градусов. Кроме гололеда местами возможен небольшой снег.